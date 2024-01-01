Портрет государственного долга Казахстана: структура и динамика

По данным на 01.10.2023 года, государственный долг Казахстана составил 29 167.2 млрд тенге и вырос с начала года на 15.2% за счет прироста внутреннего долга на 23.4% и снижения внешнего на 3.0%. Как мы уже отмечали ранее в нашей работе по ситуации с государственным долгом на 2022 год, большая его часть приходится на внутренний — 66% в среднем за последние 5 лет и 73.9% по последним данным. Так, внутренний государственный долг страны составляет 21 557.6 млрд тенге, тогда как внешний — 7 609.6 млрд тенге.
Согласно прогнозам Правительства на 2023 год, объем государственного долга к ВВП достигнет 26% (24% в 2022 году). А стоимость его обслуживания уже фактически увеличилась с 7.3% до 8.8% в структуре совокупных расходов государственного бюджета.
Если рассмотреть в контексте других значимых показателей по Казахстану, то государственный долг:
- на 20.6% больше капитализации индекса KASE. Напомним, индекс KASE включает в себя акции 9 крупнейших и динамично растущих отечественных компаний (БЦК, Kaspi, Народный Банк, КазМунайГаз, КазТрансОйл, Казатомпром, KEGOC, Казахтелеком и Kcell), деятельность которых представляют основные секторы экономики. По данным на конец сентября 2023 года, капитализация индекса KASE выросла на 28.5% с февраля этого года, когда в индекс акций был включен КазМунайГаза и составила 24 176 млрд тенге.
- превышает весь экспорт казахстанских товаров на 12.0%. Казахстан за 9 месяцев 2023 года экспортировал товаров на 26 040.4 млрд тенге, что на 10.2% меньше, чем за соответствующий период 2022 года. При этом самыми экспортируемыми товарами остаются нефть, газ, цветные и черные металлы, а также пшеница.
В результате, государственный долг превышает экспорт:
- нефти в 2 раза
- меди в 26 раз
- руды и концентратов медных в 28 раз
- урана в 34 раза
- ферросплавов в 37 раз
- пшеницы в 43 раза
- газа в 48 раз
- железной руды в 112 раз
- угля в 120 раз
- серебра в 137 раз
3. на 7.5% больше совокупного ссудного портфеля всех БВУ. С начала года совокупный объем кредитов вырос на 12.9%. При этом данный прирост на 10.2п.п. обеспечивается увеличением кредитов населению (в т.ч. на 7.3п.п. потребительскими кредитами).
Предполагаемое в 2024 году более значимое замедление глобальной экономики создаст менее благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру и окажет понижательное давление на цены сырьевых рынков. Согласно ПСЭР, для преодоления этих вызовов и обеспечения финансовой поддержки экономике Правительство продолжит увеличивать расходы, превышающие доходы. И, следовательно, будет вынуждено наращивать долг для покрытия дефицита.
Дальнейшее расширение этого показателя может иметь негативные последствия, в том числе за счет дороговизны обслуживания долга из средств бюджета, который перетягивает на себя средства из реального сектора экономики, ограничивая экономический рост. Ожидаемое медленное снижение инфляции и процентных ставок определяет необходимость осмотрительного подхода к дальнейшему наращиванию расходов бюджета и предоставления защиты адресно, слоям и сегментам, которые большее всего уязвимы перед удорожанием стоимости жизни и кризисными явлениями в экономике. Это повысит эффективность мер денежно-кредитной политики и позволит снижать ставки более ритмично, чем это было бы в обратной ситуации. Уверенность в долгосрочной стабильности служит полезным активом во времена экономической неустойчивости.
Аналитик Клара Сейдахметова.