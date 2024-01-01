Портрет государственного долга Казахстана: структура и динамика

По данным на 01.10.2023 года, государственный долг Казахстана составил 29 167.2 млрд тенге и вырос с начала года на 15.2% за счет прироста внутреннего долга на 23.4% и снижения внешнего на 3.0%. Как мы уже отмечали ранее в нашей работе по ситуации с государственным долгом на 2022 год, большая его часть приходится на внутренний — 66% в среднем за последние 5 лет и 73.9% по последним данным. Так, внутренний государственный долг страны составляет 21 557.6 млрд тенге, тогда как внешний — 7 609.6 млрд тенге.