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В Башкирии вырос прожиточный минимум

В Башкирии с 1 января на 8,7% увеличился прожиточный минимум на душу населения, сообщает правительство республики. Теперь он будет составлять 13 753 рубля (ранее — 12 650 рублей).
Источник: Башинформ

При этом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения равна 14 991 рублю, пенсионеров — 12 530 ₽, а детей — 13 340 ₽

Ранее жители Башкирии заключили более 21 тысячи социальных контрактов на 2 млрд руб.