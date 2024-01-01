В Башкирии вырос прожиточный минимум

При этом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения равна 14 991 рублю, пенсионеров — 12 530 ₽, а детей — 13 340 ₽
Ранее жители Башкирии заключили более 21 тысячи социальных контрактов на 2 млрд руб.
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При этом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения равна 14 991 рублю, пенсионеров — 12 530 ₽, а детей — 13 340 ₽
Ранее жители Башкирии заключили более 21 тысячи социальных контрактов на 2 млрд руб.