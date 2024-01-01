Беларусь и Россия переходят к безразрешительной системе перевозок

Палата представителей Беларуси ратифицировала документ 22 декабря 2023-го, а первый этап пути к отмене разрешений начат уже с 1 января 2024 года. С этой даты разрешения не нужны для грузоперевозок грузов с территории или на территорию Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

С начала 2025 года для белорусских и российских компаний отменят разрешения для перевозок из стран (или в страны) СНГ. С 2026 года разрешения будут не нужны при перевозках в/из Великобритании и части государств-участников Европейского союза. Так постепенно разрешительная система будет полностью упразднена.

Соглашение по сути дает в будущем возможность белорусским фурам заниматься каботажными перевозками в РФ, а российским — в Беларуси. Однако надо будет соблюсти ряд условий. Машина должна въехать в страну груженой, и можно будет осуществить на ней не более трех каботажных перевозок до момента возвращения в государство «приписки». Также надо будет заранее уведомлять соответствующие органы о каботаже. При этом каботажные автомобильные грузоперевозки между Калининградской областью и остальной территорией России запрещены.