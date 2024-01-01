Беларусь и Россия переходят к безразрешительной системе перевозок

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Москва и Минск начали переход к безразрешительной системе грузоперевозок, следует из белорусско-россйиского межправсоглашения о международных автомобильных перевозках.
Палата представителей Беларуси ратифицировала документ 22 декабря 2023-го, а первый этап пути к отмене разрешений начат уже с 1 января 2024 года. С этой даты разрешения не нужны для грузоперевозок грузов с территории или на территорию Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории.
С начала 2025 года для белорусских и российских компаний отменят разрешения для перевозок из стран (или в страны) СНГ. С 2026 года разрешения будут не нужны при перевозках в/из Великобритании и части государств-участников Европейского союза. Так постепенно разрешительная система будет полностью упразднена.
При перевозках пассажиров и грузов транспортные средства на взаимной основе будут освобождены от налогов, сборов и платежей, связанных с их владением или использованием. Но проезд по платным дорогам все равно надо будет возмещать.
Ранее Беларусь договорилась о переходе к безразрешительной системе с Ираном и Кыргызстаном.