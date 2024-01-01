В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары

Кроме того, установлено, что с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться при ввозе в Узбекистан свежего, охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, а также подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.