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В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары

В числе этих товаров сыр, творог, мука, крупы, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары до 1 января 2025 года, сообщает Norma.

Среди них:

  • рыба.
  • чай/кофе.
  • дрожжи пекарные.
  • крахмал, инулин.
  • средства для волос.
  • детская одежда и принадлежности к детской одежде.

Полный перечень товаров — в указах президента «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышению действенности антимонопольных мер» и «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках».

Кроме того, установлено, что с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться при ввозе в Узбекистан свежего, охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, а также подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.

таможня