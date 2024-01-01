ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане продлили нулевую ставку таможенной пошлины на некоторые товары до 1 января 2025 года, сообщает Norma.
Среди них:
- рыба.
- чай/кофе.
- дрожжи пекарные.
- крахмал, инулин.
- средства для волос.
- детская одежда и принадлежности к детской одежде.
Полный перечень товаров — в указах президента «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышению действенности антимонопольных мер» и «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках».
Кроме того, установлено, что с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться при ввозе в Узбекистан свежего, охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, а также подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.