С 2024 года сумма социальных налоговых вычетов увеличится

Воспользоваться социальным вычетом могут те, кто оплачивает расходы на обучение (кроме обучения детей), занятия фитнесом или лечение, то есть медицинские услуги и лекарства, назначенные врачом. А также уплачивал пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам добровольного пенсионного страхования и по договорам добровольного страхования жизни.
Расходы на образование детей рассчитываются по отдельному лимиту. Он вырастет с 50 000 до 110 000 рублей на одного ребенка, а максимальная сумма, которую удастся вернуть, составит 14 300 рублей за каждого.
Оформить увеличенные вычеты за 2024 год можно будет в 2025 году, подав в налоговую службу декларацию по форме 3-НДФЛ. Однако при получении вычетов у работодателя их можно заявить в течение 2024 года.