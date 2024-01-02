С 2024 года сумма социальных налоговых вычетов увеличится

С 1 января этого года вступили в силу изменения в ст. 219 НК РФ, согласно которым меняется сумма к возврату после трат на обучение или лечение. Ее максимальный размер сейчас составит 13 процентов от 150 000 рублей, а не от 120 000 рублей, как ранее.