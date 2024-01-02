Главные экономические итоги года Беларуси в 2023 году

Обеспечение роста отечественной экономики было ключевой задачей для властей в 2023-м, и, несмотря на неблагоприятные внешние условия, объем внутреннего валового продукта по итогам года увеличится.
Ключевые показатели белорусской экономики за год станут известны только в январе 2024 года, но уже сейчас можно оценить динамику за 11 месяцев 2023-го.
ВВП и Всемирный банк
Внутренний валовый продукт Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,8% и составил 198,1 миллиарда рублей (около 60 миллиардов долларов). Это при том, что в 2022 году был зарегистрирован отрицательный показатель — «минус» 4,7%.
Правда, Всемирный банк считает, что ВВП Беларуси по итогам года увеличится всего на 3%. Аналитики этого учреждения в начале года считали, что белорусская экономика вырастет на 0,6%. Теперь прогнозы там пересматривают.
Тем не менее еще пять лет назад белорусские власти ставили перед собой задачу увеличить ВВП республики по итогам пятилетки до 100 миллиардов долларов. Пока эта планка осталась недостижимой.
Резервы
Национальный банк ставил задачу сохранить золотовалютные резервы республики не ниже 6 миллиардов долларов. В декабре «кубышка» Беларуси составила 8,256 миллиарда долларов.
Всего за месяц ЗВР республики выросли более чем на 100 миллионов долларов. Правда, в марте 2023 года резервов было и того больше — 8,2646 миллиарда.
Эксперты объяснили рост тем, что во всем мире в этом году увеличивалась стоимость золота. Сейчас Нацбанк не раскрывает структуру резервов, но именно монетарное золото сыграло ключевую роль в росте ЗВР.
Цены росли и будут расти
Цены на товары и услуги в республике в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, а в годовом выражении инфляция составила 5,4%.
К концу года цены на различные виды товаров в Беларуси вели себя по-разному, но неприятно удивили овощи, которые только в ноябре подскочили в цене сразу на 21,4%.
Белорусские власти считают, что инфляция по итогам года будет в коридоре 7−8%. Скорее всего, так и будет, подобные оценки делают и эксперты. В следующем году по прогнозу инфляцию планируется удержать на уровне в 6%.
Кредиты и депозиты
Стоимость займов и рост вкладов в национальной экономике зависят от ставки рефинансирования, которую устанавливает Национальный банк. Конечно, в условиях высокой инфляции ключевая ставка не может быть низкой.
Тем не менее Нацбанк 28 июня текущего года решил, что она будет составлять 9,5%. Хотя еще в марте 2022 года она была на уровне в 12%.
Теперь кредиты для белорусов стали дешевле, правда, и на вкладах заработать получится меньше. Вообще самый низкий в истории Беларуси уровень ставки рефинансирования был в июле 2020-го — 7,75%.
Затем пандемия коронавируса и ограничительные меры западных стран сделали свое дело, и регулятору пришлось повышать ключевую ставку. По мере стабилизации и восстановительного роста Нацбанк стал понижать ее обратно. В 2024 году по прогнозам она может опуститься до отметки в 9%.
Курс валют
Белорусская экономика в силу своей структуры является экспортоориентированной, поэтому рубль чрезвычайно зависим от курса основных иностранных валют.
В начале 2023-го, на 3 января, когда заработала после выходных биржа, курсы валют выглядели следующим образом:
- 1 доллар — 2,7364 белорусского рубля.
- 1 евро — 2,9156 белорусского рубля.
Спустя чуть более чем 11 месяцев, 26 декабря 2023, года эти же валюты стоили больше:
- 1 доллар — 3,2036 белорусского рубля.
- 1 евро — 3,5255 белорусского рубля.
Таким образом, рубль просел за год по отношению к доллару на 17,07%, а к евро — на 20,92%.
Средняя зарплата выросла
Номинальная начисленная средняя зарплата в ноябре 2023 года составила 1975,6 рубля. Месяцем ранее Белстат сообщил, что белорусы заработали в среднем за октябрь 1971,2 рубля, что означает рост доходов на 4,4 рубля.
В январе 2023-го граждане в среднем получали 1684,9 рубля. Соответственно, за 11 месяцев средняя зарплата увеличилась на 290,7 рубля.
Таким образом, средняя зарплата по итогам года превысила 600 долларов в эквиваленте.