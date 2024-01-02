Прожиточный минимум в Петербурге подняли почти на 10%

Увеличится также величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения она составит 18 023 рубля, для пенсионеров — 14 220 рублей, для детей — 16 039 рублей.



Прожиточный минимум несёт в себе важную социальную функцию: так, если доход человека ниже показателя, он получает различные виды социальной поддержки, например, детские пособия, доплаты к пенсии, государственную социальную помощь и другие меры.



Рост прожиточного минимума объясняется корректировкой соответствующего федерального закона на период с 2024 по 2026 годы.