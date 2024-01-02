В Узбекистане закончилось действие нулевого акциза на бензин Аи-80

Для справки: в Узбекистане с 1 апреля текущего года акциз на бензин АИ-80 вырастет с 303 тыс. сумов за тонну до 340 тыс. сумов. Также увеличатся ставки акцизов на дизельное топливо и моторные масла. Это определено законом, вносящим поправки в нормативно-правовые акты в связи с изменениями в налоговой и бюджетной политике на 2024 год.