В Узбекистане закончилось действие нулевого акциза на бензин Аи-80

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В Узбекистане 31 декабря завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его розничную продажу.
Постановлением президента ставка была обнулена с 10 декабря 2022 года до 1 марта 2023-го, затем действие нулевого акцизного налога на топливо этой марки продлено до конца прошлого года.
Цель этих мер — обеспечить нужды потребителей в осенне-зимний период и стабилизировать цены на бензин.
С отменой ставки литр бензина Аи-80 на АЗС «Узбекнефтегаза» и ООО «UNG Petro» подешевел с 6 800 до 6 050 сумов.
С 1 января 2024 года стоимость данной марки бензина там вновь возросла до 6 800 сумов за литр, на частных АЗС цена еще выше.
Цены на бензин других марок пока остались без изменений.
Для справки: в Узбекистане с 1 апреля текущего года акциз на бензин АИ-80 вырастет с 303 тыс. сумов за тонну до 340 тыс. сумов. Также увеличатся ставки акцизов на дизельное топливо и моторные масла. Это определено законом, вносящим поправки в нормативно-правовые акты в связи с изменениями в налоговой и бюджетной политике на 2024 год.