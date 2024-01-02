Сроки сдачи трассы Астана — Алматы снова перенесли

По информации «24KZ», коридор «Центр — Юг» разделен на три основных участка. Они расположены на территории Карагандинской и Жамбылской областей. На сегодня только четвертая часть из менее чем тысячи километров дороги сдана в эксплуатацию.
Еркеулан Тойболдин за рулем более 15 лет. По Казахстану он передвигается на собственном автомобиле. Несколько раз в году бывает и на юге, поэтому трассу Караганда — Алматы знает не понаслышке. Раньше автомобильный путь у водителя в среднем занимал 13 часов. Ремонт дороги увеличил это время почти вдвое.
«Дорога желает лучшего. Особенно на границе Жамбылской области и Карагандинской, там вообще дорога очень плохая. Один раз было то, что я пробил шины свои. Я просто по Казахстану во многие города ездил. По сравнению шымкентский автобан лучше, чем наш. У нас бетонное покрытие, оно не особо, то есть это больше колеса изнашиваются, чем надо бы, а дорога в некоторых местах вообще ужасная».
Участок дороги Караганда — Балхаш из-за частых аварий народ прозвал «трассой смерти». Масштабная реконструкция 300,5 километра началась в 2019. Тогда строительство четырехполосного автобана оценивалось почти в 250 миллиардов тенге. Однако за это время сменился генеральный подрядчик и подорожал сам проект. Строительство автобана должны были завершить в прошлом году, но только «укатали» асфальт первым слоем. Недоделаны и другие участки дороги Астана — Алматы.
«По участку Балхаш — Бурылбайтал протяженность у нас 288 километров. Там на 72 километрах движение осуществляется по существующей дороге. Задержка там связана с недобросовестным подрядчиком, с которым нам пришлось расторгнуть контракт. На всем проекте работают иностранные компании. В 2020 году во время коронавируса границы были закрыты. Подрядные компании не могли завезти технику, запасные части, и вот это повлияло на ход реализации проекта».
На третьем участке коридора «Центр — Юг»: «Бурылбайтал — Курты» протяженностью почти 300 километров сдали в эксплуатацию только треть. Здесь также, по данным Министерства транспорта, подвел подрядчик.
В ведомстве обозначили новые сроки сдачи стратегического проекта. Теперь долгострой планируют полностью завершить в конце этого, 2024 года и обеспечить движение по всем четырем полосам автобана.
Ранее министр транспорта Марат Карабаев назвал трассу Астана-Алматы долгостроем. Отремонтировать трассу планировали в 2023 году, однако сроки завершения работ перенесли.
После реконструкции расчетная скорость движения составит около 120 км/ч, соответственно, проехать от Астаны до Балхаша можно будет за 6−7 часов, сообщало в 2022 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.