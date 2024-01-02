Сроки сдачи трассы Астана — Алматы снова перенесли

«Дорога желает лучшего. Особенно на границе Жамбылской области и Карагандинской, там вообще дорога очень плохая. Один раз было то, что я пробил шины свои. Я просто по Казахстану во многие города ездил. По сравнению шымкентский автобан лучше, чем наш. У нас бетонное покрытие, оно не особо, то есть это больше колеса изнашиваются, чем надо бы, а дорога в некоторых местах вообще ужасная».