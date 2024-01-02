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Очередной фейк в соцсетях: «безотказный» кредит до 50 миллионов сумов для каждого

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях распространяются фейковые сообщения о кредите 50 миллионов сумов под 3% годовых «всем и без отказа», сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Центр кибербезопасности.
Источник: Podrobno.uz

Отметим, что это «заманчивое» предложение поступает от имени Алокабанка. Центр кибербезопасности предупреждает, что это ложное сообщение, и просит не поддаваться на подобные провокации.

«Не верьте сообщениям “Лучшая возможность для получения до 50 миллионов сумов под 3% годовых”, которые через “Фейсбук” и “Инстаграм” (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) распространяются от имени Aloqa bank», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы защитить себя и своих близких от попадания в ловушку мошенников, специалисты настоятельно рекомендуют никому не сообщать СМС-коды, связанные с вашими картами, и предупредить об этом всех знакомых и родственников.