Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ

По-прежнему дешевле электричество будет обходиться жителям домов, которые используют электрические плиты и электроотопительные установки. При стандартном расчете тариф увеличат с 3,53 до 3,84 рубля за кВт⋅ч. При двухтарифной системе учета электроэнергии платежи составят 4,49 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и 2,25 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Сейчас действуют цены 3,93 и 1,96 рубля соответственно. Стоимость одного кВт⋅ч при использовании трехтарифной системы вырастет: с 4,35 до 4,75 рубля в пиковой зоне, с 3,38 до 3,73 рубля в полупиковой зоне и с 1,96 до 2,25 рубля в ночной зоне. В селах Самарской области тариф увеличится с 3,53 до 3,84 рубля за кВт⋅ч.