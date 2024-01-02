Две соцвыплаты в Казахстане увеличились в размере

На социальные выплаты могут рассчитывать казахстанцы, на имена которых в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) регулярно поступают социальные отчисления. При этом их всего пять, и многие достаточно краткосрочны:

Таким образом, социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в отличие от остальных могут осуществляться долгие годы. Поэтому их увеличение просто необходимо для того, чтобы доходы нуждающихся получателей не обесценились.

Индексация при этом не зависит от зарплаты и изменения других расчетных показателей. Размер назначенных соцвыплат с этого года просто было решено увеличить на 7%. Повышение коснется почти 140 тысяч получателей.

Остальные социальные выплаты, даже если казахстанец начал их получать в прошлом году и продолжил в этом, останутся в назначенном размере.

Исключение могут составить выплаты по уходу за ребенком, если их размеры после роста месячного расчетного показателя оказались меньше аналогичных государственных пособий для неработающих мам.

Между тем напомним, что для расчета четырех соцвыплат учитывается среднемесячная зарплата за два года перед месяцем наступления права на них, для выплаты по беременности и родам — за год.

При этом берется доход, учтенный в качестве объекта социальных отчислений. Он может быть равен не более семи минимальных заработных плат (МЗП). То есть, если сотрудник получает меньше семи МЗП, то для определения размера социальных отчислений его зарплата учитывается полностью, а если больше, то в расчет берутся только семь МЗП.