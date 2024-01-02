Резко упали денежные переводы из России в Молдову: Власти сначала их запретили, а теперь радуются, что «ручеек иссяк»

Анализ географического происхождения денежных переводов показывает значительное увеличение из Европейского Союза: 35,0%, что составляет 55,7% от общей суммы. В то же время трансферты из Содружества Независимых Государств (СНГ) резко сократились — на 68,6%, составив лишь 0,3% от общего объема. Переводы из других стран составили 34,0% от общего объема, зафиксировано небольшое снижение на 0,7% по сравнению с третьим кварталом 2022 года.