Резко упали денежные переводы из России в Молдову: Власти сначала их запретили, а теперь радуются, что «ручеек иссяк»

В третьем квартале 2023 года денежные переводы в Молдову эмигрантами существенно снизились.
Согласно последним данным, опубликованным Национальным банком Молдовы (НБМ), в большей степени это касается денежных средств из России — снижение составило почти 70%.
Всего физическим лицам в третьем квартале 2023 года было переведено 442,47 млн долларов США, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Анализ географического происхождения денежных переводов показывает значительное увеличение из Европейского Союза: 35,0%, что составляет 55,7% от общей суммы. В то же время трансферты из Содружества Независимых Государств (СНГ) резко сократились — на 68,6%, составив лишь 0,3% от общего объема. Переводы из других стран составили 34,0% от общего объема, зафиксировано небольшое снижение на 0,7% по сравнению с третьим кварталом 2022 года.
В настоящее время около 1 миллиона граждан Молдовы проживают за рубежом.
Удивительно, но эта новость подается провластными СМИ, как хорошая: мол, что вы с этой Россией возитесь, сколько от наших там, если они совсем немного денег шлют.
То есть, сначала сделали все, чтобы переводы из Россию в Молдову (и наоборот) были официально чуть ли не запрещены, а потом выдали плачевный итог как прекрасную новость.