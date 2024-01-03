Что изменится в 2024 году в Молдове: У кого вырастут зарплаты, кто имеет право на перерасчет пенсий и почему цены на топливо рванут вверх

Наступивший 2024 год полон изменений как для обычных граждан, так и для бизнеса. Business Pages разобрался с законами и постановлениями и выбрал самые главные, которые уже вступили или вступят в силу в этом году.
Для граждан
— Пособие по рождению ребенка выросло в два раза и составляет 20 тыс. леев.
— Застрахованные родители будут получать три новых пособия при усыновлении ребенка: единое пособие на период воспитания приемного ребенка, единое пособие на усыновленного ребенка и пособие на воспитание усыновленного ребенка старше 3 лет.
— Зарплаты учителей вырастут на 15%. Это они почувствуют в феврале.
— Стипендии для студенческих вузов удвоятся — до более 3000 леев.
— Выросла минимальная зарплата с 4 до 5 тыс. леев. Кроме того, на 10% вырос базовый уровень оклада. В результате зарплаты бюджетников увеличатся на 10% для руководящих должностей, на 15% — для специалистов и на 25% для техперсонала.
— Средняя зарплата в экономике в 2024 составит 13 700 de lei (брутто). После вычета налогов и взносов на руки работник получит 10 970 леев.
— Работающие минимум два года после выхода на пенсию пенсионеры получили право на перерасчет пенсии. Теперь могут пересчитать пенсии и те, кто уже пользовался правом на перерасчет, но продолжает работать.
— С 1 июля увеличится возраст выхода на пенсию для женщин — 61 год, кроме того стаж для полной пенсии должен будет составлять 34 года.
— Снизились тарифы на роуминг между Молдовой и ЕС. Пока в среднем на 20%.
— С 7% до 6% снизился налог на прибыль от банковских вкладов и с 12% до 6% — налог на прибыль от процентов по ГЦБ.
— Ставка на ипотеку по программе Prima casa снизилась с 10,62% до 7,38% с учетом маржи банков 3%.
— Беспошлинная стоимость посылок из-за границы как из онлайн-магазинов, так и от физических лиц составляет теперь 150 евро.
Для бизнеса
— Вступил в силу новый Таможенный кодекс. В нем очень много изменений как для импортеров, так и для экспортеров, при этом ни таможенники, ни предприниматели не знают, как применять большинство положений.
— Теперь компании могут предоставлять больше льгот работникам — начиная от абонементов в спортзал или оплаты расходов на частные медуслуги до компенсации расходов на частный детсад или выплаты стимулирующих дивидендов.
— Ставка НДС для сектора HoReCa составляет 8% вместо 12%. На период ЧП действовала 6-процентная ставка.
— Владельцы рекламных вывесок и щитов, которые размещают социальную рекламу, теперь освобождены от уплаты местных сборов на рекламные устройства.
— Изменился закон о госзакупках. Теперь жалобы участников торгов будут рассматривать проще и быстрее.
— На 7% выросли акцизы на импорт люксовых автомобилей.
— Снизился акциз на сидр с 3,36 леев до 1,8 леев за литр.
— Акцизы на сигареты выросли на 10%.
— Для шуб и мехов установлен нулевой акциз вместо 25%.
— Снизился акциз на духи и туалетную воду — с 30% до 10%ю.
— На 7% вырос акциз на бензин и солярку. Топливо точно подорожает через две недели.
— Начал действовать новый налоговый режим для компаний, занимающихся сбором, хранением и реализацией отходов черных и цветных металлов, с единой налоговой ставкой 7%.
Для всех
Служба экстренных вызовов 112 перешла под управление МВД, и в случае ЧП к ней привлекут полицию, ГИЧС и врачей, которые будут действовать как совместная команда вмешательства.
Кадастровые услуги для граждан вместо Агентства госуслуг будет оказывать новое государственное учреждение — Кадастр недвижимости, учредителем которого является Агентство геодезии, картографии и кадастра.