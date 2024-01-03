Регистрация автомобилей подорожала в Казахстане

Стоимость постановки на учет новых и подержанных авто выросла вместе с МРП. Сколько денег придется потратить при ввозе машины или ее регистрации при покупке в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.