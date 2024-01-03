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Новое спецпособие появилось в Казахстане

В рамках реализации поручения главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК напомнили, что обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются:

  • достижение 55-летнего возраста,
  • наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет.

«Специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и осуществляется из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ); из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов», — говорится в сообщении за 3 января.

Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

Согласно Социальному кодексу РК, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2 тыс. позиций.

Таким образом, как уточнили в Минтруда, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

«Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии».

Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с учетом обязательных условий на назначение спецсоцвыплаты смогут претендовать:

  • в 2024 году — более 37 тыс. работников,
  • в 2030 году — свыше 58 тыс. работников,
  • в 2035 году — более 95 тыс. работников.

Таким образом, как отметили в Минтруда, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться.

«По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера ПМ».

Пресс-служба МТСЗН РК

Так, по предварительным расчетам Минтруда, средний размер выплаты составит:

  • в 2030 году — 339 тыс. тенге,
  • в 2035 году — 519 тыс. тенге.

экономика