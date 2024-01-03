Новое спецпособие появилось в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК напомнили, что обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются:
- достижение 55-летнего возраста,
- наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее семи лет.
Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.
Таким образом, как уточнили в Минтруда, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.
«Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии».
По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с учетом обязательных условий на назначение спецсоцвыплаты смогут претендовать:
- в 2024 году — более 37 тыс. работников,
- в 2030 году — свыше 58 тыс. работников,
- в 2035 году — более 95 тыс. работников.
Таким образом, как отметили в Минтруда, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться.
«По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера ПМ».
Так, по предварительным расчетам Минтруда, средний размер выплаты составит:
- в 2030 году — 339 тыс. тенге,
- в 2035 году — 519 тыс. тенге.