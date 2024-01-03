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Доллар резко дорожает в начале 2024 года

МИНСК, 3 янв — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль дешевеет в сравнении с валютной корзиной.
Источник: Sputnik.by

Сегодня в начале сессии спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. В случае необходимости регулятор установит курс евро с последних успешных торгов.

После больших выходных американская валюта начала восстановительный рост. По состоянию на 10:13 доллар прибавил сразу 0,39% и поднялся на уровень в 3,1900 белорусских рубля.

В среду спрос и предложение на российскую валюту находятся на минимальном уровне из-за продолжающихся праздников. По состоянию на 10:06 курс не изменился и остался на уровне 3,4991 белорусских рубля за 100 российских.

Валюта Поднебесной также пошла в рост следом за долларом. По состоянию на 10:15 она прибавила ощутимые 0,20%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4503 белорусских рубля.

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