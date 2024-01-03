Ростовстат рассказал, где в Ростовской области самые низкие цены на мясо

Ростовстат опубликовал свежую статистику цен на мясо в донском регионе. По данным на 25 декабря, в среднем по Ростовской области килограмм говядины можно купить за 504 рубля 57 копеек. А дешевле всего это мясо обойдется в Шахтах — за 485,78 рубля и за 486,07 рубля в Волгодонске.
Свинина кроме бескостного мяса в среднем по области обойдется в 363,71 рубля, а самая низкая цена в Ростове-на-Дону — 352,24.
Куры охлажденные и мороженные обойдутся в среднем по 216,07 рубля, а дешевле всего в Миллерове — за 198,09 рубля.
Баранина кроме бескостного мяса стоит 569,16 рубля, а самая низкая цена за кило опять же в Миллерове — 532,58.