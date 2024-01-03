Ростовстат рассказал, где в Ростовской области самые низкие цены на мясо

Ростовстат опубликовал свежую статистику цен на мясо в донском регионе. По данным на 25 декабря, в среднем по Ростовской области килограмм говядины можно купить за 504 рубля 57 копеек. А дешевле всего это мясо обойдется в Шахтах — за 485,78 рубля и за 486,07 рубля в Волгодонске.