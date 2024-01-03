В Узбекистане опровергли информацию о завозе искусственного риса из Китая

«Подобные сообщения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Ввозимый в нашу страну рис проверяется на отсутствие различных вредителей и насекомых, а также особо опасных и других инфекций. Ввозить продукт в Узбекистан разрешено только в том случае, если он признан пригодным для употребления или выращивания по заключению соответствующих организаций», — сообщает УзА со ссылкой на Нурбека Саломова, руководителя пресс-службы Таможенного комитета.