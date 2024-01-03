Птицефабрику «Дружба» оштрафовали за продажи без обоснования цен

Главное управления МАРТ по Брестской области выявило, что птицефабрике «Дружба» продавала товары, на которые распространяется госрегулирование цен, без обоснования скидок. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
МАРТ напомнил предприятию, что производитель вправе предлагать скидки на продукцию, когда официально определены конкретные размеры скидок и условия их предоставления.
Между тем с апреля по октябрь 2022 года птицефабрика «Дружба» продавала свою продукцию со скидками, размер и условия которых не были установлены. Всего было реализовано товаров на 31,6 млн рублей.
Экономический суд Брестской области привлек предприятие к административной ответственности и оштрафовал. Постановление суда не было обжаловано и вступило в силу.