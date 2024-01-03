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Птицефабрику «Дружба» оштрафовали за продажи без обоснования цен

Главное управление МАРТ по Брестской области уличило птицефабрику «Дружба» в продажах товаров, подпадающих под госрегулирование цен, без расчетов, подтверждающих формирование отпускных цен. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Мясо утки
Источник: РИА "Новости"

Главное управления МАРТ по Брестской области выявило, что птицефабрике «Дружба» продавала товары, на которые распространяется госрегулирование цен, без обоснования скидок. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

МАРТ напомнил предприятию, что производитель вправе предлагать скидки на продукцию, когда официально определены конкретные размеры скидок и условия их предоставления.

Между тем с апреля по октябрь 2022 года птицефабрика «Дружба» продавала свою продукцию со скидками, размер и условия которых не были установлены. Всего было реализовано товаров на 31,6 млн рублей.

Экономический суд Брестской области привлек предприятие к административной ответственности и оштрафовал. Постановление суда не было обжаловано и вступило в силу.

экономика
сельское хозяйство