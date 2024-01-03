Топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси 2024: тарифы поднялись уже с 1 января, артезианская вода, нормы потерь тепла, предложения по перепланировке

Жилищно-коммунальное хозяйство волнует всех, потому что большинство белорусов живут в многоквартирных домах, а это значит — оплачивают жировки, пользуются водой и отоплением, делают ремонты, взаимодействуют с председателями товариществ собственников.
Вот топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси 2024. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднялись с 1 января, второй этап — с 1 июня 2024-го. В конце 2024 могут провести наладку систем артезианского водоснабжения для 800 тысяч минчан. Также запланирована возможность блюсти работу председателей товариществ собственников. Еще у белорусов есть возможность высказать свои пожелания по поводу пересмотра документов о перепланировке и о питьевой воде.
Подорожание коммуналки в Беларуси, 2024
Цифры в жировке вырастут с 1 января и с 1 июня 2024. Прогнозируемо, с 1 января 2024 выросла базовая величина — с 37 до 40 рублей. А с 2020 по 2023 годы этот показатель прибавил 37%. От базовой величины зависят в том числе и тарифы ЖКХ.
Напомним, летом 2023 в Беларуси было принято решение отвязать повышение тарифов на ЖКУ от прежних 5 долларов в год, в пользу другого показателя — 0,5 базовой величины. Это значит, что за 2024 год будет повышение на 20 рублей.
Кстати, половина базовой — это расчет на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.
В общем и целом, как рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Ромашко, планируется, что в 2024 году «цена за ЖКУ, включая отопление, в стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров с двумя проживающими гражданами будет составлять около 153 белорусских рублей» (подробнее здесь).
А вот как и почему коммуналку в Беларуси считают по особой формуле — об этом подробнее здесь.
Нормы потерь тепла и воды в Беларуси
Министерство ЖКХ установило нормы и нормативы расходов на ЖКУ на 2024 год. Эти нормы определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В документе определены, в частности, нормативы потерь тепловой энергии должны — не более 9,2% и нормы потерь и неучтенных расходов воды — не более 12%.
Что изменится в товариществах собственников с 2024.
В декабре 2023 депутаты приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», сообщила БелТА.
Представляя документ, министр ЖКХ Геннадий Трубило подчеркнул, что предусматривается дополнительный механизм прекращения полномочий председателя правления организации собственников и его увольнение. Среди оснований — неисполнение председателем своих обязательств, установленных законодательством, и неустранение выявленных нарушений.
Кроме того, председатель не может выполнять эту функцию в двух и более товариществах.
Если организация собственников не работает три и более месяцев, то ее могут ликвидировать в упрощенном порядке.
Предложения по нормам перепланировки, питьевой воды
В декабре 2023 — январе 2024 Министерство ЖКХ Беларуси организует проведение правового мониторинга.
До 12 января — в отношении постановления правительства «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории». А до 8 января — в отношении закона «О питьевом водоснабжении».
От белорусов на электронный адрес ukx@mjkx.gov.by ждут предложений, а также оценки качества документа и его эффективности, практики правоприменения.
Артезианская вода, Фрунзенский район, Московский район
В декабре 2024 года планируется выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ и провести пусконаладку системы артезинского водоснабжения для жителей западной части Минска, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
По его словам, проект уже реализован на ⅔, закончить прокладку труб планируется не позднее апреля 2024. В 2025 году артезианскую воду получат порядка 800 тысяч минчан, которые живут в самых густонаселенных районах — Фрунзенском и Московском.
Перевод Минска на водоснабжение из подземных источников — очень давний проект, к которому власти города долго подступались из-за его дороговизны.