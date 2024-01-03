Топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси 2024: тарифы поднялись уже с 1 января, артезианская вода, нормы потерь тепла, предложения по перепланировке

Вот топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси 2024. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднялись с 1 января, второй этап — с 1 июня 2024-го. В конце 2024 могут провести наладку систем артезианского водоснабжения для 800 тысяч минчан. Также запланирована возможность блюсти работу председателей товариществ собственников. Еще у белорусов есть возможность высказать свои пожелания по поводу пересмотра документов о перепланировке и о питьевой воде.