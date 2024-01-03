Молдова намерена закупать и доставлять газ морским путем

«Мы работаем над тем, чтобы впервые доставить газ морским путем в порты Греции. Закупим некоторый объем (газа. — Ред.) на первом этапе, для проверки, как это работает. Я считаю, что мы будем одной из первых стран, первых компаний в Европе, которые будут коммерчески использовать порт или СПГ-терминал в греческом Александруполисе в Греции», — заявил Парликов.