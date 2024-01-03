Молдова намерена закупать и доставлять газ морским путем

По словам министра, Молдова получит доступ к поставкам газа на СПГ-терминал в греческом Александруполисе, который должен начать работу уже в феврале.
«Мы работаем над тем, чтобы впервые доставить газ морским путем в порты Греции. Закупим некоторый объем (газа. — Ред.) на первом этапе, для проверки, как это работает. Я считаю, что мы будем одной из первых стран, первых компаний в Европе, которые будут коммерчески использовать порт или СПГ-терминал в греческом Александруполисе в Греции», — заявил Парликов.
Он добавил, что также идет работа с другими потенциальными поставщиками, возможна совместная работа с компаниями из Турции.
«Думаю, и там есть потенциал и условия для хороших цен», — добавил министр.
С 4 декабря 2022 года АО «Молдовагаз» закупает природный газ из двух источников. Часть поступает от ПАО «Газпром» в рамках действующего контракта и в полном объеме направляется ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электроэнергии МолдГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра. Также АО «Молдовагаз» закупает природный газ у АО «Энергоком».