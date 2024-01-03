Прощай шашлык, оливье и сладкий чай: Из-за отмены ЧП в Молдове яйца, мясо, сахар и другие основные продукты резко дорожают

Цены на мясо, яйца, сахар и некоторые другие продукты могут вырасти.
В результате отмены режима чрезвычайного положения в Молдове изменился список социально значимых товаров, на которые действовала ограниченная торговая надбавка в размере 20%.
Теперь будет действовать прежний список от 2016 года, куда включены хлеб, молоко и некоторые молочные продукты, нерафинированное подсолнечное масло, мука, некоторые крупы и несколько видов детского питания.
В то же время такие продукты, как свинина, любое мясо птицы, замороженная рыба всех сортов, сахар, макаронные изделия и яйца могут теперь продаваться с наценкой, превышающей 20%.
Напомним, что ограниченную торговую надбавку на эти виды продуктов комиссия по ЧС ввела в конце февраля 2022 года.