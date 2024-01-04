Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и сильно снизил курс евро на 4 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют с 29 декабря, пятницы, и по 3 января, среды, были аналогичны: 1 доллар США равен 3,1775 рубля, 1 евро — 3,5363 BYN, 100 российских рублей — 3,4991 белорусского рубля. Самое резкое изменение произошло с курсом евро — он снизился на более чем 4 копейки. А вот доллар поднялся в цене более чем на копейку. Российский рубль также стал несколько дороже.