Сколько денег будут отдавать казахстанцы за ОСМС в 2024 году

Из зарплат казахстанцев в 2024 году за ОСМС также будет удерживаться 2%. До 17 тысяч тенге при этом вырастет максимальный размер взноса. Кто еще и сколько будет платить, узнали журналисты NUR.KZ.