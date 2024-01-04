Сколько денег выделили из бюджета на пенсии и пособия в Казахстане

По информации ведомства, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2023 году на выплату пособий и пенсий было направлено 4 трлн 689,3 млрд тенге для 4,4 млн человек, в том числе для 2,3 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий.