Донские чиновники получают одну из самых высоких зарплат в стране

Статистику по зарплатам чиновников аналитики публикуют по итогам предыдущего года. Так, в 2022-м ростовские госслужащие в среднем получали 82,5 тыс. рублей. Речь идёт о сотрудниках органов исполнительной власти. Это наиболее высокий показатель в Южном федеральном округе и один из самых больших в стране.