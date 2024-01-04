Донские чиновники получают одну из самых высоких зарплат в стране. Такие данные обнародовал Росстат.
Статистику по зарплатам чиновников аналитики публикуют по итогам предыдущего года. Так, в 2022-м ростовские госслужащие в среднем получали 82,5 тыс. рублей. Речь идёт о сотрудниках органов исполнительной власти. Это наиболее высокий показатель в Южном федеральном округе и один из самых больших в стране.
Сотрудники муниципалитетов получали в среднем 52,9 тыс. рублей, а территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти — 57,3 тыс. рублей.
Также по итогам года наблюдался рост заработной платы ростовских чиновников. Доходы представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления в среднем увеличились почти на треть (в процентном соотношении — 134% и 127,7% соответственно).
А ранее мы рассказывали, что в 2024 году увеличится зарплата у ростовских учителей.