В Узбекистане с апреля введут акцизный налог на газировку и энергетики

С 1 апреля в Узбекистане вводится акцизный налог на газированные и энергетические напитки. Изменения предусмотрены законом, подписанным президентом, в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.
Согласно документу, статья 289−3 налогового Кодекса РУз дополняется следующими пунктами:
• напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку (за исключением энергетических и тонизирующих напитков), — акциз 500 сумов за литр;
• энергетические и тонизирующие напитки — 2 000 сумов за литр.
Как отмечалось в бюджетном послании Министерства экономики и финансов, подобный акциз на газированные и энергетические напитки введен более чем в 50 странах мира, в том числе России, Кыргызстане и Таджикистане. Поступления от акцизного налога предлагалось направлять в Фонд развития медицины.