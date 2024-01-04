В Узбекистане с апреля введут акцизный налог на газировку и энергетики

Как отмечалось в бюджетном послании Министерства экономики и финансов, подобный акциз на газированные и энергетические напитки введен более чем в 50 странах мира, в том числе России, Кыргызстане и Таджикистане. Поступления от акцизного налога предлагалось направлять в Фонд развития медицины.