Что изменится с налогами в Беларуси в 2024: три имущественных налога в одном, какие выросли, а какие появились впервые, как изменится налог на квартиру и кого коснется налог на богатство

Налоги платят все работающие, а также владельцы недвижимости и автомобилей, те, кто оказывает услуги и сдает свою квартиру в аренду. Налоги в конечном итоге нужны государству для функционирования той же социальной сферы, для строительства дорог
Налоговая система постоянно совершенствуется. Собрали новшества по налогам в Беларуси 2024: три налога в одном документе, плюс к транспортному налогу и налогу на единственную квартиру, налог на богатство и дорогие авто, налоги для работающих в сфере услуг и сдающих квартиру или гараж в аренду. Новшества появятся как в величине уплачиваемых налогов, так и в новой системе их выставления.
Налог на квартиру в 2024 в Беларуси, как вырастет
В 2024 году вырастет налог на квартиру, и единственную в том числе. Все потому, что с 1 января 2024 выросла расчетная стоимость 1 квадратного метра. Изменения зафиксированы в законе «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который опубликован на Национальном правовом портале.
Так, например, в столице расчетная стоимость одного «квадрата» увеличена на 68 рублей с 900 рублей в 2023 до 968 в 2024. Эти показатели подросли не только в Минске, но и во всех областных центрах и Минском районе (на 56 рублей, с 750 до 806 рублей), а также в крупных не областных городах (с 660 до 710 рублей).
Как следствие, например, налог на стандартную «двушку» в Минске увеличится на сумму примерно около трех рублей.
Единый имущественный налог в Беларуси с 2024
С 2024 будет введен единый платеж за все — недвижимость, землю, машину.
Единый имущественный платеж, а это общая сумма налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога, подлежащая уплате физическим лицом, также как и раньше надо будет оплачивать ежегодно (подробнее здесь).
Предполагается, что такая форма уплаты налога будет более удобна, так как все, что есть у человека в собственности, а это могут быть объекты в разных областях страны, соединят воедино.
Как вырастут налоги для ремесленников, парикмахеров, строителей с 2024
С 2024 года для ремесленников налог вырастет, но немного, с 6 рублей до 6,5 рублей, для владельцев агроусадеб тоже подрастет с 37 до 40 рублей. Такие цифры содержатся в законе «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который был принят в последние дни 2023 года. ИП и физлица, которые работают без оформления ИП, а это строители, парикмахеры и другие работники из сферы услуг, также в 2024 будут платить больше налогов. Уровень налогов в Минске, областных центрах и крупных городах Беларуси разный, но в целом увеличение будет рублей на 30−40. Больше всего налогов будут платить те, кто работает в столице.
Как вырастет ставка налога для сдающих в аренду жилье и гаражи с 2024
В 2024 в Беларуси вырастут ставки подоходного налога в фиксированных суммах для тех физлиц, кто сдает в аренду комнаты в квартире, квартиры, дачи, гаражи, машиноместа. Причем ставки зависят от того, где расположена эта собственность. Так, например, в Минске за 1 комнату надо будет заплатить 47 рублей, в областных центрах — 44 рубля, в других крупных городах — 29 рублей, в мелких — 21 рубль. Эти цифры зафиксированы в законе «Об изменении законов по вопросам налогообложения».
Налог на богатство в Беларуси, 2024
В Беларуси впервые вводят так называемый налог на богатство, как элемент прогрессивного налогообложения. В 2024 году для физлиц повысят ставку подоходного налога почти в два раза, с 13% до 25%, в случае получения совокупного годового дохода более 200 тысяч рублей, или более чем 16 тысяч 666 рублей в месяц.
По словам первого замминистра по налогам и сборам Беларуси Игоря Клепчи, если, например, сумма за год 210 тысяч, то значит с 10 тысяч рублей человек будет платить налог по повышенной ставке, а 200 тысяч — по стандартной ставке 13% (подробнее здесь).
Белорусов, которые получают заработную плату, или зарплату плюс дивиденды, в общей сумме более 200 тысяч в год, около 2 тысяч человек.
Как отметил в интервью sb.by министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, новшество это, а именно повышенная ставка налогообложения, не коснется некоторых резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень.
Кроме того, ставка подоходного налога 25% не будет распространяться на дивиденды в случаях нераспределения прибыли в течение трех (ставка 6%) или пяти (0%) лет.
Транспортный налог в Беларуси в 2024, увеличение транспортного налога
В 2024 году Минфин Беларуси увеличил ставки транспортного налога для физлиц. Предполагается, что ставки вырастут на 5 рублей за самые распространенные авто, на мотоцикл и небольшой прицеп — на 3 рубля, на микроавтобус — на 18 рублей.
То есть налог, в случае принятия новых ставок, вырастет на все виды транспорта. Так, за автомобиль массой до 1,5 тонны надо будет за год отдать не 61 рубль, а 66 рублей, за мотоцикл не 41 рубль, а 44 рубля, за микроавтобус не 244, а 262 рубля (здесь подробнее).
Транспортный налог для дорогих новых машин в Беларуси 2024
Транспортный налог для дорогих люксовых авто до 3 лет в Беларуси с 2024 впервые вырастет в 10 раз. Такая поправка внесена в Налоговый кодекс.
Отмечается, что для физических лиц транспортный налог будут включать в так называемый единый имущественный платеж вместе с земельным налогом, а также с налогом на недвижимость. Что касается уплаты налогов, то дедлайн уплаты сдвинут на 1 октября (сейчас — 1 сентября). Все подробности — здесь.
По словам министра финансов Юрия Селиверстова, в перечень транспортных средств, владение которыми будет облагаться по максимальной ставке, включены люксовые модели автомобилей марок «Бентли», «Роллс-Ройс», «Лексус», «Порше», «Мерседес», «Ауди», «БМВ», «Кадиллак», «Джип», «Ленд Ровер», «Ягуар».