Что изменится с налогами в Беларуси в 2024: три имущественных налога в одном, какие выросли, а какие появились впервые, как изменится налог на квартиру и кого коснется налог на богатство

С 2024 года для ремесленников налог вырастет, но немного, с 6 рублей до 6,5 рублей, для владельцев агроусадеб тоже подрастет с 37 до 40 рублей. Такие цифры содержатся в законе «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который был принят в последние дни 2023 года. ИП и физлица, которые работают без оформления ИП, а это строители, парикмахеры и другие работники из сферы услуг, также в 2024 будут платить больше налогов. Уровень налогов в Минске, областных центрах и крупных городах Беларуси разный, но в целом увеличение будет рублей на 30−40. Больше всего налогов будут платить те, кто работает в столице.