Что изменится в налоговом законодательстве в 2024 году — главное

Законом РУз «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год» внесен ряд изменений и дополнений в Налоговый кодекс.
Увеличение предельного размера дохода индивидуальных предпринимателей, уплачивающих авансовые платежи по налогу на прибыль
Предельный размер дохода предпринимателей, которые должны уплачивать ежемесячно авансовые платежи по налогу на прибыль, установлен в размере 10 млрд сумов (ранее 5 млрд сумов).
Изменение правил проведения камеральной налоговой проверки
При проведении камеральной налоговой проверки запрещается доступ на территорию налогоплательщика, осмотр помещений, истребование и выемка документов. Исключения составляют камеральные налоговые проверки, проводимые при возврате НДС.
Право на оплату налогов в рассрочку
Определено также, что юрлица и индивидуальные предприниматели вправе уплачивать налоги, доначисленные по результатам камеральной налоговой проверки, в рассрочку равными долями в течение 6 месяцев. Ранее такая возможность предоставлялась налогоплательщикам только по результатам налогового аудита.
Сокращение срока исковой давности по налоговому обязательству
Срок исковой давности по налоговому обязательству сокращен с 5 до 3 лет.
Изменение ставок НДФЛ в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, в 2024 году будут уплачивать в месяц налог на доходы в следующих фиксированных размерах:
— в городе Ташкенте — 907 500 сумов;
— в городе Нукусе и в городах — областных центрах — 726 000 сумов;
— в других городах — 363 000 сумов;
— в других населенных пунктах — 242 000 сумов.
Налогообложение самозанятых
Доходы самозанятых свыше 100 млн сумов также будут облагаться налогом в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей, со дня превышения. При этом социальный налог уплачивается самозанятыми добровольно.
Отмена льгот по НДС
С 1 апреля 2024 года отменяются некоторые льготы по НДС, в частности:
Оборот по реализации:
— медицинских услуг;
— ветеринарных услуг;
— лекарственных средств,
— ветеринарных лекарственных средств, изделий медицинского и ветеринарного назначения.
Ввоз на территорию Узбекистана:
— лекарственных средств;
— ветеринарных лекарственных средств;
— изделий медицинского и ветеринарного назначения;
— сырья, ввозимого по перечню, определяемому законодательством.
Введение акцизного налога на газировку и энергетики
С 1 апреля:
— напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку (за исключением энергетических и тонизирующих напитков), — акциз 500 сумов за литр;
— энергетические и тонизирующие напитки — 2 000 сумов за литр.