Что изменится в налоговом законодательстве в 2024 году — главное

— напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку (за исключением энергетических и тонизирующих напитков), — акциз 500 сумов за литр;

— энергетические и тонизирующие напитки — 2 000 сумов за литр.