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В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа

КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. На территории Молдавии менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1), сообщает в четверг пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Источник: © РИА Новости

«С 22 декабря 2023 года по 2 января 2024 г. на территории республики зарегистрировано десять вспышек H5N1 В непрофессиональных хозяйствах, еще 15 — у птиц в дикой природе. Были установлены 3-километровые охранные зоны и 10-километровые зоны наблюдения», — отмечается в публикации на сайте ведомства.

В то же время Агентство объявляет о вспышке бешенства крупного рогатого скота, выявленной в Резинском районе Молдавии, и бешенства у дикой лисицы в Единецком районе.

«Трупы зараженных животных были уничтожены путем кремации… Принимаются меры по контролю и ликвидации вспышек заболевания», — подчеркнули в агентстве.

В ANSA призывали молдавских птицеводов и заводчиков держать птиц в закрытых помещениях и немедленно сообщать, если обнаружат у них симптомы гриппа. Граждан просят быть внимательными к птицам в фермерских и личных хозяйствах, чтобы вовремя заметить клинические признаки заболевания. Если птицы все-таки будут заражены, то их поголовье будет уничтожено.

экономика
сельское хозяйство