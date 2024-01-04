В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа

В ANSA призывали молдавских птицеводов и заводчиков держать птиц в закрытых помещениях и немедленно сообщать, если обнаружат у них симптомы гриппа. Граждан просят быть внимательными к птицам в фермерских и личных хозяйствах, чтобы вовремя заметить клинические признаки заболевания. Если птицы все-таки будут заражены, то их поголовье будет уничтожено.