В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа

«С 22 декабря 2023 года по 2 января 2024 г. на территории республики зарегистрировано десять вспышек H5N1 В непрофессиональных хозяйствах, еще 15 — у птиц в дикой природе. Были установлены 3-километровые охранные зоны и 10-километровые зоны наблюдения», — отмечается в публикации на сайте ведомства.
В то же время Агентство объявляет о вспышке бешенства крупного рогатого скота, выявленной в Резинском районе Молдавии, и бешенства у дикой лисицы в Единецком районе.
«Трупы зараженных животных были уничтожены путем кремации… Принимаются меры по контролю и ликвидации вспышек заболевания», — подчеркнули в агентстве.
В ANSA призывали молдавских птицеводов и заводчиков держать птиц в закрытых помещениях и немедленно сообщать, если обнаружат у них симптомы гриппа. Граждан просят быть внимательными к птицам в фермерских и личных хозяйствах, чтобы вовремя заметить клинические признаки заболевания. Если птицы все-таки будут заражены, то их поголовье будет уничтожено.