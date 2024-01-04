Почему предпринимателям не стоит переходить на наличные

«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно, стоит остро вопрос своей трансформации как бизнеса, — говорит Наталья Малярчук, консультант по связям с госорганами, член общественной палаты мажилиса парламента РК, — И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку по всем оценкам, работать в тени или даже в “серой” зоне будет намного дороже. И здесь и налоговым властям, и правительству в целом, придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять им и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче».