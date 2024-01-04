Почему предпринимателям не стоит переходить на наличные

Во-первых, с 2024 года стартует очередной этап всеобщего декларирования — декларацию начнут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители компаний, а также их супруги. Всеобщее декларирование нужно для того, чтобы не было уклонения от уплаты налогов. Например, если кто-то написал в декларации, что не владеет имуществом и живет на минимальную зарплату, а потом на наличные купил машину, то придется объяснять — за счет чего была сделана покупка, а также уплатить налоги и штрафы.
Во-вторых, 1 января 2024 года заканчивается мораторий на проверки бизнеса. Если налоговые органы заподозрят, что вы принимаете оплату за товары и услуги посредством наличных, не пробиваете фискальные чеки и не платите налоги, то они в любое время могут начать официальную проверку.
А если вы, как физическое лицо, не сможете объяснить налоговикам, откуда взялись эти деньги, то заплатите индивидуальный подоходный налог — 10%. Это намного больше, чем, например, налог, который платят ИП на упрощенке — 3%. Если при этом выяснится, что вы скрываете свои доходы, то заплатите штраф в размере 200% процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300% процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП).
Конечно, многие подумают, что эти доходы можно «перекинуть» на своего знакомого или родственников. Но это тоже плохой вариант, потому что им вскоре тоже придется сдавать декларацию и объяснять, откуда взялись эти деньги.
Кроме того, что вы, как предприниматель, попадаете на штрафы, вы еще будете терять продажи. Люди уже привыкли оплачивать покупки картами или QR и будут покупать там, где им удобнее платить.
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Стараясь сэкономить на налогах, предприниматель в итоге получает постоянные проблемы с проверками и штрафами. Не лучше ли сосредоточится на продажах и развивать свой бизнес легально?
«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно, стоит остро вопрос своей трансформации как бизнеса, — говорит Наталья Малярчук, консультант по связям с госорганами, член общественной палаты мажилиса парламента РК, — И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку по всем оценкам, работать в тени или даже в “серой” зоне будет намного дороже. И здесь и налоговым властям, и правительству в целом, придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять им и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче».