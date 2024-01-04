Налоговики и таможенники будут ежеквартально отчитываться перед депутатами

Отныне профильные комитеты Законодательной палаты Олий Мажлиса будут заслушивать:
Отчеты руководителей министерств и ведомств об исполнении целевых индикаторов, связанных с использованием бюджетных средств распорядителей бюджетных средств первого уровня — каждые шесть месяцев.
Налоговый, Таможенный комитеты и АУГА о выполнении прогноза доходов госбюджета — по итогам каждого квартала.
Также утвержден перечень крупных налогоплательщиков, налог на прибыль с которых в 2024 году направляется в республиканский бюджет в полном объеме.
Кроме того, установлено, что сумма налога в 2024 году на имущество физлиц не должна превышать сумму налога, начисленную на 2023 год, более чем в 1,3 раза.
Также и сумма земельного налога, взимаемого с физлиц, с земель несельскохозяйственного назначения, не должна превышать сумму налога, начисленную на 2023 год, более чем в 1,3 раза.