В Беларуси стали чаще попадаться поддельные евро и рубли

Среди российских рублей чаще всего подделывают купюры 5000. Таких за три квартала 2023 года выявили 35 штук, а годом ранее — 40. С евро ситуация изменилась. Подделок не только стало больше, но также наметилась новая тенденция. Если за девять месяцев 2022 года больше всего изымали банкноты 50 евро, а «пятисоток» было только две, то по итогам трех кварталов 2023-го фальшивых купюр 50 евро было 16, а 500 евро — уже 14 штук (рост в семь раз).