В Беларуси стали чаще попадаться поддельные евро и рубли

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Число выявленных поддельных долларов в Беларуси уменьшилось, но это по-прежнему самая популярная валюта у фальшивомонетчиков, следует из статистики Нацбанка Беларуси.
Национальный банк обнародовал данные за три квартала прошлого года. Всего в банках выявлено 605 подделок, из которых 604 — банкноты, 1 — монета.
«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США — 83,8%. Доля поддельных российских рублей составила 6,6%, евро — 6,3%, белорусских рублей — 3,1%», — говорится на сайте регулятора.
Если сравнивать с таким же периодом 2022 года, то в целом подделок стало меньше на 14,2%. В том числе фальшивых долларов стало меньше на 14,8%, российских рублей — на 42,9%. Поддельных евро, наоборот, стало больше на 18,8%, а количество фальшивых белорусских рублей увеличилось в 2,7 раза.
Основную массу подделок изъяли в Минске (60,3% от общего количества). Среди долларов больше поддельных купюр номиналом 100, 50 и 20 (74,4% от всех долларовых подделок). Например, в январе-сентябре прошлого года изъято 377 стодолларовых купюр, а в январе-сентябре 2022-го — 462 «сотки».
Среди российских рублей чаще всего подделывают купюры 5000. Таких за три квартала 2023 года выявили 35 штук, а годом ранее — 40. С евро ситуация изменилась. Подделок не только стало больше, но также наметилась новая тенденция. Если за девять месяцев 2022 года больше всего изымали банкноты 50 евро, а «пятисоток» было только две, то по итогам трех кварталов 2023-го фальшивых купюр 50 евро было 16, а 500 евро — уже 14 штук (рост в семь раз).
До сих пор встречаются поддельные неденоминированные белорусские рубли, но довольно редко. За период, о котором сообщает Нацбанк, изъяты две банкноты в 20 тысяч рублей. Среди «актуальных» банкнот больше всего поддельных «двадцаток». Таковых в январе-сентябре 2023 года было выявлено 12 штук.