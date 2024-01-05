Как изменятся зарплаты казахстанцев в 2024 году

Для второго примера возьмем минимальную зарплату, которая с этого года равна 85 000 тенге. Эта сумма была меньше 25 МРП и в 2023 году (86 250 тенге), и в 2024 (92 300 тенге). Обязательный пенсионный взнос, вычитаемый из такого оклада, равен 8 500 тенге, а на ОСМС — 1 700 тенге. В 2023 году налогооблагаемая часть зарплаты за минусом взносов и стандартного вычета (48 300 тенге), а также также уменьшенная на 90%, составляла 2 650 тенге, а ИПН — всего 265 тенге. Зарплата «на руки» в" результате была равна 74 535 тенге. В 2024 году в связи с ростом стандартного вычета (51 688 тенге) облагаемая налогом сумма и ИПН будут еще меньше — 2 311 тенге и 231 тенге. Соответственно, в наступившем году совсем немного увеличится чистая зарплата работника с таким окладом — до 74 569 тенге.