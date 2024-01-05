Доллар резко подешевел в обменниках Казахстана перед выходными

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 460 до 462 тенге.
Сегодня в Алматы, Шымкенте, Павлодаре и Актау его продают за 458 тенге, в Астане и Риддере — за 457,5 тенге.
В Аксу и Костанае «зеленый» стоит 459 тенге, в Каскелене — 458,5 тенге.
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Днем ранее цена за доллар варьировалась от 460 до 462 тенге.
Сегодня в Алматы, Шымкенте, Павлодаре и Актау его продают за 458 тенге, в Астане и Риддере — за 457,5 тенге.
В Аксу и Костанае «зеленый» стоит 459 тенге, в Каскелене — 458,5 тенге.