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Доллар резко подешевел в обменниках Казахстана перед выходными

Согласно данным сайта kurs.kz, стоимость американской валюты снизилась в обменных пунктах страны со вчерашнего дня, передает ИА «NewTimes.kz».
Источник: Newtimes.kz

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 460 до 462 тенге.

Сегодня в Алматы, Шымкенте, Павлодаре и Актау его продают за 458 тенге, в Астане и Риддере — за 457,5 тенге.

В Аксу и Костанае «зеленый» стоит 459 тенге, в Каскелене — 458,5 тенге.

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