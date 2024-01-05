В Узбекистане железнодорожные билеты подорожают еще на 20%

Решение аргументируется необходимостью покрытия расходов на электроэнергию, топливо и логистику, а также реформирования железнодорожной инфраструктуры и содержания железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени, обновления пассажирских и закупки новых электропоездов.
Таким образом, новые тарифы на поезд «Афросиаб», к примеру, выглядят следующим образом:
Ташкент — Бухара — Ташкент
Эконом — 336 тысяч сумов.
Бизнес — 462 тысяч сумов.
VIP — 636 тысяч сумов.
Ташкент — Карши — Ташкент
Эконом — 282 тысяч сумов.
Бизнес — 390 тысяч сумов.
VIP — 534 тысяч сумов.
Ташкент — Самарканд — Ташкент
Эконом — 204 тысяч сумов.
Бизнес — 276 тысяч сумов.
VIP — 396 тысяч сумов.
Отметим, что цены на железнодорожные билеты по Узбекистану уже повышались 1 ноября 2023 года. Тогда билеты на «Афросиаб» подорожали в среднем на 60%, на все остальные поезда — примерно на 30%. До этого компания повышала тарифы в 2018—2019 годах.
Напомним, что с 1 января 2024 года государство не вмешивается в систему регулирования тарифов на услуги пассажирских перевозок на высокоскоростных и скоростных поездах, тарифы будут регулироваться на основе рыночных принципов.