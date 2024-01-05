В Узбекистане железнодорожные билеты подорожают еще на 20%

Отметим, что цены на железнодорожные билеты по Узбекистану уже повышались 1 ноября 2023 года. Тогда билеты на «Афросиаб» подорожали в среднем на 60%, на все остальные поезда — примерно на 30%. До этого компания повышала тарифы в 2018—2019 годах.