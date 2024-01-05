Единый имущественный платеж введен в Беларуси с 1 января 2024 года. Как пояснили в Министерстве по налогам и сборам, это не новый налог, а новая форма уплаты уже существующих налогов — земельного, транспортного, на недвижимость. Цель новшества — упростить платежи для физических лиц, сделать их удобными.
Уплата имущественных налогов с 2024 будет производится единым платежом на один бюджетный счет по адресу регистрации или прописки человека, у которого есть облагаемая налогом собственность.
Министерство по налогам и сборам обращает внимание на невозможность уплаты в 2024 году имущественных налогов по реквизитам, указанных в прошлогодних извещениях. Так что надо ждать новых извещений.