Доллар дорожает перед выходными

После того, как китайский регулятор ослабил национальную валюту по отношению к доллару, она стала дешеветь и на международных площадках. По состоянию на 10:15 валюта Поднебесной подешевела на 0,10%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4433 белорусского рубля.