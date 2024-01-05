Доллар дорожает перед выходными

МИНСК, 5 янв — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укреплялся только в сравнении с юанем.
Сегодня на старте сессии спроси и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Торги евро в последний раз состоялись 28 декабря, и с того времени регулятор использует установленный перед праздниками курс.
При этом американская валюта продолжает постепенный восстановительный рост. По состоянию на 10:15 доллар укрепился на 0,06% и поднялся на уровень в 3,1999 белорусского рубля.
Следом за ним продолжила коррекцию и российская валюта, которая по состоянию на 10:15 подорожала на 0,13%. На торгах за 100 российских просили 3,5044 белорусского рубля.
После того, как китайский регулятор ослабил национальную валюту по отношению к доллару, она стала дешеветь и на международных площадках. По состоянию на 10:15 валюта Поднебесной подешевела на 0,10%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4433 белорусского рубля.