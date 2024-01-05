Доллар подорожал, а евро подешевел перед Рождеством

МИНСК, 5 янв — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта укрепилась по отношению к евро и юаню.
Сегодня впервые после праздников состоялись торги европейской валютой, которая подешевела сразу на 0,58%. За один евро нужно было заплатить 3,4995 белорусского рубля.
Американская валюта потеряла запал и подорожала всего на 0,02%. Доллар завершил неделю на отметке в 3,1986 белорусского рубля.
При этом российская валюта продемонстрировала большую динамику, прибавив сразу 0,25%. На торгах за 100 российских просили отдать 3,5085 белорусского рубля.
Закономерно после ослабления курса на международных площадках подешевела валюта Поднебесной, которая потеряла 0,19% от предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4390 белорусского рубля.