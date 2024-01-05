Какие изменения коснутся маткапитала в 2024 году

Как отмечается в сообщении, материал будет полезен семьям, которые уже получили маткапитал, и тем, кто на него только рассчитывает.
Требования к гражданству.
С 2024 года маткапитал выдадут только тем, кто уже имеет гражданство РФ на момент рождения или усыновления ребенка, и при условии, что ребенок является гражданином России по рождению.
Маткапитал на накопительную пенсию отцов.
В 2024 году направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии смогут все родители. Новый закон дает такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери либо являются единственными усыновителями. Ранее это было доступно только матерям и некоторым категориям отцов.
Дополнительный способ воспользоваться маткапиталом.
Направить средства материнского капитала можно будет не только на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, как сейчас, но и таунхаусов или иных капитальных объектов с имеющими отдельный выход на земельный участок жилыми помещениями, площадь которых для улучшения жилищных условий может быть увеличена за счет таких работ. Соответствующий закон вступил в силу в январе.
Рост маткапитала.
Материнский капитал проиндексируют в феврале по фактической инфляции.
Предполагается, что с 1 февраля 2024 года он вырастет на 7,5% и составит:
— на первого ребенка — 631 тысячу рублей;
— на второго ребенка — 834 тысячи рублей или 203 тысячи, если ранее семья получила маткапитал на первенца.