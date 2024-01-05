Какие изменения коснутся маткапитала в 2024 году

Направить средства материнского капитала можно будет не только на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, как сейчас, но и таунхаусов или иных капитальных объектов с имеющими отдельный выход на земельный участок жилыми помещениями, площадь которых для улучшения жилищных условий может быть увеличена за счет таких работ. Соответствующий закон вступил в силу в январе.