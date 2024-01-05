Какие профессии будут востребованы в 2024 году — мнение экспертов

Так, советник ректора Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035 Олег Подольский отметил, что в минувшем году сохранили лидерство профессии, «связанные с ИТ, маркетингом (в особенности цифровым), аналитикой данных, машинным обучением, искусственным интеллектом».
«Количественно более всего все так же рабочие места ждут людей различных рабочих профессий. Не хватает кадров для здравоохранения, строительной отрасли, промышленности, сферы транспорта и логистики, ритейла, металлургии и пищевой промышленности», — уточнил Подольский.
Высокий спрос в 2024 году, по словам эксперта, ожидается и на пока достаточно редкие профессии, например, специалист по сертификации дронов, программист автономного полета, инженер-сборщик дронов и прочие вакансии нового рынка беспилотных авиационных систем.
«Именно эта новая отрасль в 2024 году получит поддержку с помощью различных инструментов кадрового развития и во многом создаст интересные возможности дальнейшей профессиональной самореализации граждан», — добавил он.
По мнению ректора Университета НТИ 2035 Вадима Медведева, в нынешнем году на пике популярности в России останутся профессии, связанные с информационными технологиями.
«Для удовлетворения особого кадрового спроса на “цифровых” специалистов Министерство цифрового развития РФ запустило специальную программу для школьников и студентов колледжей — “Код будущего”, оператором которой выступает Университет 2035. Проект стал крайне популярен среди “зумеров”, и в этом году на курсы, где подростки бесплатно изучают современные языки программирования, записалось более 140 тысяч ребят. К концу 2030 года планируется обучить не менее 1,2 миллиона подростков», — напомнил Медведев.
Кроме того, в 2024 году будут набирать обороты инженерные направления, связанные в том числе с новой отраслью — беспилотные авиационные системы, генетика, космические услуги и связь, очевидно, сохранится высокий спрос на специалистов в машиностроении и ряде других отраслей, заключил Медведев.