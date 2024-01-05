Какие профессии будут востребованы в 2024 году — мнение экспертов

«Для удовлетворения особого кадрового спроса на “цифровых” специалистов Министерство цифрового развития РФ запустило специальную программу для школьников и студентов колледжей — “Код будущего”, оператором которой выступает Университет 2035. Проект стал крайне популярен среди “зумеров”, и в этом году на курсы, где подростки бесплатно изучают современные языки программирования, записалось более 140 тысяч ребят. К концу 2030 года планируется обучить не менее 1,2 миллиона подростков», — напомнил Медведев.