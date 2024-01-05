4 газоперерабатывающих завода построят в Казахстане

Кроме того, операторы месторождений Карачаганак и Кашаган — Karachaganak Petroleum Operating (KPO) и North Caspian Operating Company (NCOC) — обсуждают проекты строительства двух газоперерабатывающих заводов с вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах соответственно.