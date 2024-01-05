4 газоперерабатывающих завода построят в Казахстане

«В настоящее время силами АО “Национальная компания “QazaqGaz” ведется строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1 миллиард кубических метров год с вводом в эксплуатацию в 2026 году.
Также на базе действующего завода КазГПЗ (Казахский газоперерабатывающий завод — ред.) в городе Жанаозен АО «Национальная компания “КазМунайГаз” планируется строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубических метров в год», — говорится в ответе на запрос агентства.
Кроме того, операторы месторождений Карачаганак и Кашаган — Karachaganak Petroleum Operating (KPO) и North Caspian Operating Company (NCOC) — обсуждают проекты строительства двух газоперерабатывающих заводов с вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах соответственно.
По данным Минэнерго, на строительство заводов бюджетные деньги привлекаться не будут, объем средств и инвесторы проектов являются коммерческой тайной.