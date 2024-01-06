Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на первые выходные 2024 6 и 7 января

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 6 января 2024, субботу, и 7 января 2024, воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1980 рубля, 1 евро — 3,5075 BYN, 100 российских рублей — 3,4998 белорусского рубля.