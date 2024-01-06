В красноярских магазинах заметно подешевели куриные яйца

В красноярских магазинах существенно подешевели куриные яйца. Об этом пишет «КП-Красноярск». При этом в крупных сетевых магазинах снижение цены на товар заметнее, чем в небольших магазинах «у дома». Так, в одной из региональных сетей цена опустилась со 159 до 135 рублей за десяток. При этом большого спроса на нет — полки заполнены ячейками разных категорий яиц.