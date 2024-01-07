Иркутский МС-21 и Superjet хотят объединить под общий бренд

Производимые в Иркутске лайнеры МС-21, а также самолеты Superjet планируют объединить под общий авиационный бренд. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу станет известно в ближайшее время, пишет ИА IrkutskMedia.
«Не скрою, что мы ведем работу в направлении объединения брендов. Пока не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — приводит слова Дениса Мантурова ТАСС.
Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил президенту страны Владимиру Путину о планах Иркутского авиазавода по созданию лайнеров МС-21. С его слов, работы на предприятии идут полным ходом. Шесть бортов намерены выпустить в 2024 году.
Подчеркнем, что в настоящий момент создают полностью импортонезависимую версию самолета МС-21−300.
Добавим, что Росавиация одобрила перевозку максимального числа пассажиров на Иркутском МС-21 — до 211 человек. Специалисты провели испытания, в ходе которых удалось провести аварийную эвакуацию за 81,7 секунды.