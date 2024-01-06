Стало известно, как в 2024 году изменятся зарплаты и пособия в Башкирии

Стало известно, как в 2024 году изменятся зарплаты и пособия жителей Башкирии. В республике с 1 января изменились требования к минимальному размеру оплаты труда и выплатам на детей.
Зарплаты жителей Башкирии с 1 января должны быть не менее 22 128 рублей. Из-за индексации величины МРОТ на 18,5% вырастут ежемесячные доходы значительной части жителей РБ, а также некоторые виды социальных пособий.
Как сообщают в региональном подразделении Социального фонда, также с 1 января были увеличены пособия на детей и беременных. Изменения коснутся родителей 300 тысяч детей и 10 тысяч беременных женщин республики.
Увеличение размера выплат произошло из-за роста прожиточного минимума, который также проиндексировали согласно закону о федеральном бюджете. В Башкирии он увеличен до значения 13 753 ₽ (ранее 12 650 ₽). Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума отныне равен 14 991 ₽, для пенсионеров — 12 530 ₽, а для детей — 13 340 ₽
В связи с этим размер единого пособия на детей в новом году в Башкирии составит 6 670 рублей (50%), 10 005 рублей (75%) и 13 340 рублей (100%), для беременных женщин — 7 495 рублей (50%), 11 243 рублей (75%) и 14 991 рубль (100%).
Индексация также коснется ежемесячных пособий на первого ребенка до трех лет и выплат из материнского капитала на детей до трех лет. С 2024 года их размер увеличится более чем на тысячу рублей и составит в Башкирии 13 340 рублей в месяц.