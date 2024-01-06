Некоторые налоги для ИП повышаются в Беларуси

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Подоходный налог для индивидуальных предпринимателей в 2024 году будут рассчитывать не на основе выручки от отгруженного товара, а по факту оплаты, следует из новой версии Налогового кодекса, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
Об этом сказано в пунктах 12 и 13 статьи 4 налоговых поправок, который подписаны в конце прошлого года.
При этом в налоговую базу не будет включаться та выручка, которая получена за товары, отгруженные до 1 января нынешнего года.
Есть новшество и для ИП, которые сдают жилье в аренду. Это следует из приложения к кодексу с расчетной стоимостью одного квадратного метра типового капитального строения.
Ее устанавливают отдельно для Минска, облцентров, других крупных городов и остальной страны. Если сравнить старое приложение с нынешним, очевидно, что в 2024 году все эти суммы увеличиваются. Например, в Минске один «квадрат» в многоквартирном доме оценивался ранее в 900 рублей, а сейчас — в 968.
На базе этих сумм рассчитывается налог на недвижимость. Это означает, что он вырастет как для ИП, так и физлиц.
Кроме того, государство продолжает стимулировать некоторых ИП к переходу в юрлица. Если выручка индивидуального предпринимателя по итогам года превысит 500 тыс. рублей, то подоходный налог он заплатит по ставке 30%.
Как известно, у ИП отчетный период — квартал. Может быть такая ситуация, что за три месяца предприниматель не получил такой большой выручки. Налог он заплатит по ставке в 20%. Если же в итоге за год будет превышение упомянутой суммы, налоговики пересчитают по 30%.
На этом нюансы для богатых ИП не заканчиваются. Они не только заплатят повышенный налог по истечении нынешнего года, но в 2025-м будут обязаны уже работать в форме юрлица. То есть надо хорошо все просчитать и успеть зарегистрировать компанию до конца 2024 года.
Повышаются и ставки единого налога для ИП. Так, если в 2023 году месячная ставка, к примеру, для тех, кто оказывает услуги по колке дров, была 39 рублей, то в 2024 году она уже 42 рубля.
Существенные повышения у мелкой розницы. В прошлом году для ИП, продающих так называемые «иные непродовольственные» товары, в Минске ставка была 1452 рубля, а стала 1564. Продавцы хлеба в столице должны были платить 704 рубля, а по новому кодексу — 757.