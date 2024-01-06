Некоторые налоги для ИП повышаются в Беларуси

На этом нюансы для богатых ИП не заканчиваются. Они не только заплатят повышенный налог по истечении нынешнего года, но в 2025-м будут обязаны уже работать в форме юрлица. То есть надо хорошо все просчитать и успеть зарегистрировать компанию до конца 2024 года.