Контрольный пакет акций в «Узбекистон шампани» продали производителю стеклотары за 72 миллиарда сумов

Покупатель также взял на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать в развитие приобретенной компании 18,5 миллиона долларов. За счет этих средств планируется провести реконструкцию и модернизацию производственных площадок, установить оборудование для производства и хранения коньячного спирта.