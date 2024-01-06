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Контрольный пакет акций в «Узбекистон шампани» продали производителю стеклотары за 72 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Контрольный пакет акций в «Узбекистон шампани» продали компании Euro Pack за 72 миллиарда сумов. Новый владелец займется развитием компании, создаст виноградную плантацию в Паркенте, откроет ресторан и центр винного туризма, сообщает корреспондент Podrobno.uz..
Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства по управлению госактивами, 51,48% государственного пакета акций в уставном капитале «Узбекистон шампани» был продан компании Euro Pack — производителю стеклянной и пластиковой тары для алкогольной продукции.

Консультантом по вопросу приватизации выступила международная консалтинговая компания KPMG. Она провела масштабную маркетинговую деятельность на местном и международном уровне. В итоге покупкой заинтересовались пять инвесторов. Euro Pack выиграла торги, предложив за контрольный пакет акций 72 миллиарда сумов.

Покупатель также взял на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать в развитие приобретенной компании 18,5 миллиона долларов. За счет этих средств планируется провести реконструкцию и модернизацию производственных площадок, установить оборудование для производства и хранения коньячного спирта.

Также новый владелец займется развитием гастрономического туризма — откроет ресторан и дегустационный зал на территории предприятия, создаст виноградную плантацию в Паркентском районе и центр винного туризма.