Контрольный пакет акций в «Узбекистон шампани» продали производителю стеклотары за 72 миллиарда сумов

По данным Агентства по управлению госактивами, 51,48% государственного пакета акций в уставном капитале «Узбекистон шампани» был продан компании Euro Pack — производителю стеклянной и пластиковой тары для алкогольной продукции.
Консультантом по вопросу приватизации выступила международная консалтинговая компания KPMG. Она провела масштабную маркетинговую деятельность на местном и международном уровне. В итоге покупкой заинтересовались пять инвесторов. Euro Pack выиграла торги, предложив за контрольный пакет акций 72 миллиарда сумов.
Покупатель также взял на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать в развитие приобретенной компании 18,5 миллиона долларов. За счет этих средств планируется провести реконструкцию и модернизацию производственных площадок, установить оборудование для производства и хранения коньячного спирта.
Также новый владелец займется развитием гастрономического туризма — откроет ресторан и дегустационный зал на территории предприятия, создаст виноградную плантацию в Паркентском районе и центр винного туризма.