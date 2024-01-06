МАРТ разъяснил новшества системы госрегулирования цен и возможности скидок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъясняет изменения системы государственного регулирования цен, сообщили на СТВ.
Так, о новшествах говорили на недавнем заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Первый замглавы МАРТ Иван Вежновец уточнил, что наиболее актуальным вопросом, касаемо новшеств системы госрегулирования цен стала увязка применения пункта 3.7 нового постановления (постановление Совмина № 713. — Ред.), предусматривающего пределы изменения цен 0,3% ежемесячно, возможность предоставления скидок и проведения акций.
— Ничего по сравнению с ранее действовавшей системой не изменилось, производители ранее имели возможность предоставлять скидки и акции, и такая возможность у них осталась, — прокомментировал чиновник.
Ранее мы писали, что с 1 января 2024 года в Беларуси изменена система регулирования цен. В том числе, уведомительный порядок цен на новые товаров ввели в Беларуси с 1 января.